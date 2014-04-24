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市场报道 | 2014年 4月 24日 星期四 21:41 BJT

美国热股：通用汽车第一季财报超出预期，股价盘初上涨逾1%

路透4月24日 - 通用汽车,周四表示，第一季获利大降88%，受累于点火开关缺陷导致的大规模召回；不过该公司财报仍超过预期，因北美新款皮卡定价强劲。该公司此前披露，第一季召回成本为13亿美元。

该公司股票周四盘初上涨1.65%，报34.96美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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