美国热股：联合包裹首季获利下降12%，股价盘初下跌近0.6%

美国股市：IBM拖累标普500指数和道指收低，但纳斯达克指数上扬
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透4月24日 - 全球最大的快递公司-联合包裹(优比速,UPS) 公布季度获利下降12%，受美国冬季严寒造成成本上升的影响。该公司截至3月31日的第一季净利降至9.11亿美元，合每股盈余0.98美元，上年同期分别为10.3亿美元和1.08美元。联合包裹称总营业成本上升4%至122.7亿美元。
该公司股票周四盘初下跌0.55%，报98.69美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低， 分析师说，因技术面疲弱和全球供应充足。 CBOT-5月小麦 收跌3-1/2美分，报每蒲式耳4.19美元。 市场受到回补空头支撑，上日CBOT-5月合约跌至两周低位。 市场预计，周四早美国农业部周度小麦出口销售报告将显示，上周出 口销售35-75万吨小麦，高于之前一周。 今日CBOT小麦期货预估成交量为154,356口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬，分析师称，受助于低吸买盘，其中包括对阿根廷收成的担忧引发的空头回补。