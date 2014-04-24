美国热股：联合包裹首季获利下降12%，股价盘初下跌近0.6%

路透4月24日 - 全球最大的快递公司-联合包裹(优比速,UPS) 公布季度获利下降12%，受美国冬季严寒造成成本上升的影响。该公司截至3月31日的第一季净利降至9.11亿美元，合每股盈余0.98美元，上年同期分别为10.3亿美元和1.08美元。联合包裹称总营业成本上升4%至122.7亿美元。