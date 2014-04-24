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市场报道 | 2014年 4月 24日 星期四 21:43 BJT

美国热股：卡特彼勒第一季获利超预估，股价盘初上涨逾2%

路透4月24日 - 卡特彼勒 周四公布的季度获利超越预估，同时上调全年财测，因在建筑行业销售的回升幅度高于预期。作为全球最大的建筑机械制造商，卡特彼勒公布第一季净利9.22亿美元，合每股1.61美元，上年同期分别为8.8亿美元和每股1.32美元。

该公司股票周四盘初上涨2.28%，报105.74美元。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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