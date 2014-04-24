美国股市：开盘重启升势，受助于苹果上涨和企业财报利好

路透纽约4月24日 - 美国股市周四开盘上扬，苹果涨幅居前，因此前该公司公布了季报、回购和拆股的多重利好消息；其他版块的通用汽车、安泰也在公布财报后上涨涨。

道琼工业指数 升20.68点或0.13%至16,522.33点；标准普尔500指数 涨6.45点或0.34%至1,881.84点；Nasdaq指数 上扬37.409点或0.91%至4,164.376点。(完)