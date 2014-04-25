《中国二季度信用债评级调整一览表》--4月25日

路透上海4月25日 - 中国信用债市场上周四以来，有多项正面调整，华立集团、乐山电力和山东能源集团等都因为经营能力和竞争力提升，主体评级得到上调，另外近期证券公司的主体评级也得到多次上调，继上周西南证券后，本周国都证券也因资本充足，负债压力较小而得到上调。

本期评级遭到下调的仍然集中在一些产能调整力度较大的行业，如东北特殊钢集团就因钢铁行业景气度持续弱化，评级展望被调到负面；软控股份虽受益于轮胎投资增速回暖，但公司应收账款和存货调整压力较大，主体评级也遭到调降。

值得注意的是，由于年报季报披露后，跟踪评级的高峰期到来，交易所近期的评级调整事项也在增多，不过目前尚未发生大面积调降的局面；但基于此前一些公司业绩亏损的预期，部分产业债仍将可能迎来评级调整密集期。

以下为2014年1月至今，中国债券信息网、中国货币网、上海清算所、上海证券交易所、深圳证券交易所公布的评级调整变化情况，新增内容统计时间段一般为上周四至本周三，遇特殊情况时间段有标注。公布时间依据上述网站：

公布时间 发行人 主体评级 债项评级 评级展望 债券简称 担保方式

本次 上次 本次 上次 本次 上次 --------------------------------------------------------------------------------------------- *4月22日 软控股份 AA- AA AA- AA 负面 负面 11软控债 无担保

*4月22日 东北特殊 AA AA A-1 A-1 负面 稳定 13东特钢CP001 无担保

钢集团 *4月21日 国都证券 AA+ AA A-1 A-1 稳定 稳定 14国都证券CP001 无担保

*4月21日 山东能源 AAA- AA+ 稳定 稳定

集团 *4月21日 乐山电力 A+ A+ A-1 A-1 稳定 负面 13乐山电力CP001 无担保

*4月18日 江山股份 AA- A+ A-1 A-1 稳定 稳定 13江山股份CP001 第三方担保

（中化国际） *4月17日 华立集团 AA AA- A-1 A-1 稳定 稳定 13华立CP002 无担保

4月16日 洛阳矿业 AA- AA+ AA AA+ 稳定 稳定 12洛矿MTN1 第三方担保

（洛阳城投） 4月15日 西南证券 AAA AA+ A-1 A-1 稳定 稳定 14西南证券CP004 无担保

4月15日 华润电力 AAA- AA+ 稳定 稳定 12华润电MTN1 无担保

4月12日 士兰微 AA AA AA AA 稳定 负面 11士兰微 第三方担保

（士兰控股） 4月11日 中炬高新 AA AA- A-1 A-1 稳定 稳定 13中炬高新CP001 无担保

4月10日 中国中冶 AAA AAA A-1 A-1 稳定 负面 13中冶CP003 无担保

4月9日 首创置业 AA+ AA+ AAA AA+ 稳定 稳定 09首置债 第三方担保

（首创集团） 4月8日 福安振中 BB+ BBB- AAA AAA 负面 负面 13宁德SMECNII003第三方担保

电器 观察 观察 （中债增） 4月8日 北京能源 AAA- AA+ 稳定 稳定 13京能CP001 无担保

集团 4月4日 二重重装 A+ AA- AA- AA 负面 降级 08二重债 第三方担保

观察 （中国二重集团） 4月4日 中国二重 AA- AA AA- AA 负面 降级 12二重集MTN1 无担保

集团 观察 4月3日 银建投资 AA- AA- A-1 A-1 正面 稳定 13银建CP001 无担保

4月3日 华立集团 AA AA- A-1 A-1 稳定 稳定 13华立CP002 无担保

4月1日 ST天威 A+ AA A+ AA 稳定 稳定 天威暂停 第三方担保

（天威集团) ---------------------------------------------------------------------------------------------

中国信用评级机构可以在银行间债券市场，交易所债券市场和信贷市场，从事金融产品信用评级，借款企业信用评级及担保机构信用评级等业务，发改委，保监会，证监会和人民银行等监管机构，对评级机构的业务范围分别进行认定。

根据中国人民银行此前披露情况显示，评级结果可以在信贷市场使用的评级机构有80家，评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构有五家。另外保监会认可的债券评级机构有7家，发改委和证监会在企业债和公司债领域，亦有各自认可的评级机构。

附近期信用市场主要风险事件：

4月8日，媒体报导浙江华特斯聚合物科技有限公司破产重组已经法院受理，该公司曾经发行6,000万元2年期私募债，将于今年7月23日迎来投资者回售选择权日期，还本付息较有可能由担保方代偿。(完)

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