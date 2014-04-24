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市场报道 | 2014年 4月 25日 星期五 04:16 BJT

美股盘后：亚马逊公布首季营收胜预期，股价升1.7%

路透纽约4月24日 - 亚马逊 周四在美股盘后交易中升1.7%，之前该公司公布业绩。

亚马逊公布第一季度每股盈利0.23美元，营收增长23%，至197.4亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第一季营收为194.3亿美元，每股盈利0.23美元。

亚马逊预计第二季营收为181-198亿美元。(完)
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