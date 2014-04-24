美股盘后：亚马逊公布首季营收胜预期，股价升1.7%

美国股市：IBM拖累标普500指数和道指收低，但纳斯达克指数上扬
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透纽约4月24日 - 亚马逊 周四在美股盘后交易中升1.7%，之前该公司公布业绩。
亚马逊公布第一季度每股盈利0.23美元，营收增长23%，至197.4亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第一季营收为194.3亿美元，每股盈利0.23美元。
亚马逊预计第二季营收为181-198亿美元。(完)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低， 分析师说，因技术面疲弱和全球供应充足。 CBOT-5月小麦 收跌3-1/2美分，报每蒲式耳4.19美元。 市场受到回补空头支撑，上日CBOT-5月合约跌至两周低位。 市场预计，周四早美国农业部周度小麦出口销售报告将显示，上周出 口销售35-75万吨小麦，高于之前一周。 今日CBOT小麦期货预估成交量为154,356口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬，分析师称，受助于低吸买盘，其中包括对阿根廷收成的担忧引发的空头回补。