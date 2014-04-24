英国金融市场：预期英国零售报告强劲支撑英镑小涨，德拉吉讲话拖累欧元

美国股市：IBM拖累标普500指数和道指收低，但纳斯达克指数上扬
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透伦敦4月24日 - 英镑兑美元和欧元周四微幅上涨，因意外强劲的英国零售业活动数据预示周五出炉的3月零售销售数据将强劲。
不过，英镑在相对狭窄的区间内交投，受欧元牵制，欧元承压，此前欧洲央行总裁德拉吉称，央行可能采取行动应对欧元汇率高企和欧元区低通胀。
英国工业联盟(CBI)报告显示4月零售销售强劲反弹。该报告对5月零售销售的预期为约三年半来最高。
英国统计局周五将公布倍受关注的英国3月零售销售数据。分析师预期，3月零售销售较前月将下降0.4%，但较上年同期将增长3.8%。
FxPro研究部主管Simon Smith主管表示，报告要真的很强劲，将可使英镑升穿上周触及的四年半高位1.6842美元。
1500 GMT，英镑兑美元 升0.1%，报1.6801美元。欧元兑英镑 下跌0.1%，报0.8222英镑，14日移动均线切入位0.8244英镑被证实是强劲技术阻力。
在固定收益市场，英债和欧债周四一起下跌，扭转周三的大部份升幅，10年期英债 收益率升至2.70%以上。
英债收益率多数上涨约2个基点，在强劲的美国耐久财订单公布后，30年期英债 收益率马上短暂触及两周高位3.495%，日内上升3个基点。
英国标售40亿英镑指标五年期英债，平均收益率为1.951%，投标倍数为1.77，需求强劲。10年期英债/德债收益率差小幅走宽，报116个基点。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低， 分析师说，因技术面疲弱和全球供应充足。 CBOT-5月小麦 收跌3-1/2美分，报每蒲式耳4.19美元。 市场受到回补空头支撑，上日CBOT-5月合约跌至两周低位。 市场预计，周四早美国农业部周度小麦出口销售报告将显示，上周出 口销售35-75万吨小麦，高于之前一周。 今日CBOT小麦期货预估成交量为154,356口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬，分析师称，受助于低吸买盘，其中包括对阿根廷收成的担忧引发的空头回补。