英国金融市场：预期英国零售报告强劲支撑英镑小涨，德拉吉讲话拖累欧元

路透伦敦4月24日 - 英镑兑美元和欧元周四微幅上涨，因意外强劲的英国零售业活动数据预示周五出炉的3月零售销售数据将强劲。

不过，英镑在相对狭窄的区间内交投，受欧元牵制，欧元承压，此前欧洲央行总裁德拉吉称，央行可能采取行动应对欧元汇率高企和欧元区低通胀。

英国工业联盟(CBI)报告显示4月零售销售强劲反弹。该报告对5月零售销售的预期为约三年半来最高。

英国统计局周五将公布倍受关注的英国3月零售销售数据。分析师预期，3月零售销售较前月将下降0.4%，但较上年同期将增长3.8%。

FxPro研究部主管Simon Smith主管表示，报告要真的很强劲，将可使英镑升穿上周触及的四年半高位1.6842美元。

1500 GMT，英镑兑美元 升0.1%，报1.6801美元。欧元兑英镑 下跌0.1%，报0.8222英镑，14日移动均线切入位0.8244英镑被证实是强劲技术阻力。

在固定收益市场，英债和欧债周四一起下跌，扭转周三的大部份升幅，10年期英债 收益率升至2.70%以上。

英债收益率多数上涨约2个基点，在强劲的美国耐久财订单公布后，30年期英债 收益率马上短暂触及两周高位3.495%，日内上升3个基点。

英国标售40亿英镑指标五年期英债，平均收益率为1.951%，投标倍数为1.77，需求强劲。10年期英债/德债收益率差小幅走宽，报116个基点。(完)

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