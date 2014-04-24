金属期市：中国需求提振期铜触及七周高位，期镍和期锡跳涨

* 预计第二季中国铜需求增长

* 期镍年内迄今上扬逾30%

* 期锡触及六个半月最高

路透伦敦4月24日 - 期铜周四触及三周最高，期镍急升至14个月新高，因中国的金属需求出现季节性增长，且对镍供应的担忧引发更多投机性买盘。

LME所有基本金属均走高，其中期锡触及六个半月高位，因主要生产国印尼的供应仍然吃紧。

LME三个月期铜 收涨1.2%，报每吨6,753美元，盘中触及3月7日以来最高6,771美元。

德意志银行金属研究部主管Grant Sporre表示，“今天金属价格上扬是受两个因素合力推动，一是预期全球经济改善，二是部分数据显示，很多金属市场供应过剩的情况可能不像最悲观的预期那么糟。”

例如，很多市场人士预计，矿商供应增加，将导致铜市出现供应过剩。但国际铜业研究组织表示，1月精炼铜市场出现5.3万吨的供应短缺。

4月和5月是中国铜消费的旺季，期间该国的建筑活动十分活跃。

但预计今年全球供应增加限制铜价涨幅，年内迄今，铜价累计回落9%。

三个月期镍 收跌0.2%，报每吨18,350美元，稍早触及日高18,600美元，此为2013年2月6日以来最高。

期镍年内迄今累计攀升逾33%，涨幅远超其他基本金属，因印尼从1月开始实施的矿石出口禁令导致最大买家中国的镍矿石供应收紧。

三个月期锡 收盘时没有成交，最后买入价报每吨23,725美元，下跌0.1%，稍早攀升至去年10月8日以来最高23,849美元。

三个月期铅 收盘时也没有成交，最后买入价报每吨2,168美元，上扬0.4%。三个月期锌 收高0.6%，报每吨2,072美元。三个月期铝 上扬0.1%，报每吨1,877美元。(完)

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