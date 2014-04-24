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市场报道 | 2014年 4月 25日 星期五 05:02 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦连续第三日收高，受助于空头回补

路透芝加哥4月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四劲升2.1%，至一周高位，交易商表示，因美国大平原干燥，且担忧乌克兰暴力冲突，引发回补空头。

指标CBOT-5月合约 升穿位于30日移动均线的技术阻力。

小麦期货连涨三日，期间累计上涨3.3%。

美国农业部周四早上表示，上周出口销售33.91万吨2013/14作物年度小麦，接近预估区间20-40万吨的高端，且出口销售27.17万吨新作小麦，符合25-50万吨的预估区间。

5月小麦期货收高12-1/2美分，收报6.89美元。

今日CBOT小麦预估成交量为136,489口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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