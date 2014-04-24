加拿大经济：加拿大央行预计出口反弹，但若出口不及预期会拉低通胀

路透渥太华4月24日 - 加拿大央行总裁波洛兹周四表示，加拿大央行对该国出口反弹的期望要比之前大，但如果出口逊于预期，整体通胀将再度下滑，进一步远离目标水准。

波洛兹表示，央行进行的加国非能源出口新调查发现，尽管部分行业没有跟随海外需求反弹，但代表总出口约一半的其它行业会得益于海外经济成长。

“央行的分析给了我们关于出口情况更精密的解读-令我们对非能源出口反弹报以更大的希望。”波洛兹指出。

波洛兹之前承认，对加拿大出口表现落后感到困惑，并表示出口反弹是经济整体复苏的先决条件。

未来几季消费者能源价格上涨会推高整体通胀，但这是暂时性的，因此“通胀的下滑风险仍重大，”他表示。加拿大央行的通胀目标是2%。

“楼市已经出现软着陆迹象，所以出口动能同时增加至关重要，我们相信之后企业投资也会回升。”波洛兹指出。

“但是，如果，出于某种原因，出口反弹不及我们预期，那么总体通胀就会再度回落，可能在约1%同核心通胀会合，因产出缺口将和之前的一样大。”(完)