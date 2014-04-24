芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因低吸买家入市

路透芝加哥4月24日 - 美国大豆期货周四上涨，交易商表示，因大豆价格在过去四日累计下挫3.3%后吸引了一轮低吸买盘。

指标CBOT-5月大豆合约从上周触及合约高位涨势的23.6%费波纳奇回档技术位寻获支持。

CBOT大豆收在略低于日内高位的水平，此为利多信号。

美国农业部(USDA)周四早上称，截止4月17日该周，出口销售2013/14作物年度大豆800吨，为销售年度的最低水平，符合-20至10万吨的市场预期。

USDA表示，新作大豆出口销售11.82万吨，低于预期的35-55万吨。

倍受关倍芝加哥期货交易所(CBOT)7月/11月大豆价差SN4-X4周四走宽2美分，之前一周收窄了35-1/4美分。

日本贸易公司丸红 周四表示，其在中国的谷物交易部门有三名员工被当局扣留。消息人士告诉路透，事件有关对该部门进口大豆的逃税指控。

5月大豆期货合约 收涨3-1/2美分，报每蒲式耳14.72美元。

5月豆粕合约 收升2.1美元，报每短吨480.2美元。5月豆油合约 收涨0.09美分，报42.59美分。

今日CBOT大豆预估成交量为191,808口，豆粕为65,323口，豆油为70,719口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)