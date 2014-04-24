纽约期市：原糖因获利了结从三周高位回落，咖啡期货上涨

路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四回落，因投资者在价格触及三周高位后锁定获利。一份2014/15年糖产量预估报告引发市场对产量的忧虑，带动此轮涨势。

ICE阿拉比卡咖啡期货尾盘由跌转升，因尾盘出现买盘，且之前公布另一份有关巴西干旱将降低2014/15年产量的报告，对咖啡价格有利，扶助市场从低位反弹。纽约和伦敦可可期货下跌。

ICE-5月原糖期货 收低0.30美分，或1.7%，报每磅17.12美分，稍早触及17.59美分高位。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 下跌3.70美元，或0.8%，报每476.10美元。

阿拉比卡咖啡期货开盘下滑，因投机者卖出，且交易员在价格周三上涨后轧平部位。之后，市场缩减跌幅，交易员指出，花旗集团预期，2014/15年巴西咖啡豆产量将为4,425万包(每包60公斤)，较3月时的预估低7%。这是预估区间的低端。

指标ICE-7月阿拉比卡咖啡期货 上涨0.85美分，或0.4%，报每磅2.1480美元，周三攀升至2.1900美元，此为次月合约自2012年2月来最高水平。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯特咖啡 跌4美元，或0.2%，收报每吨2,166美元。

ICE-7月可可合约 收低29美元，或1%，报每吨2,979美元。Liffe-7月可可合约 收跌19英镑，或1%，报每磅1,863英镑。(完)

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