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市场报道 | 2014年 4月 25日 星期五 04:08 BJT

美股盘后: 星巴克公布业绩后股价上扬2.3%

路透4月24日 - 星巴克 周四在盘后交易中上扬2.3%，之前该公司公布业绩。(完)
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