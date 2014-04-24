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市场报道 | 2014年 4月 25日 星期五 04:13 BJT

美国股市: 道琼工业指数收平，Nasdaq指数收涨0.52%

路透纽约4月24日 - 美国股市周四多数收升，盘中交投震荡，受助于苹果上日公布强劲业绩后股价大涨，但乌克兰局势紧张限制了股市升幅。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收平，报16,501.65点；标准普尔500指数 收升3.22点，或0.17%，至1,878.61点；Nasdaq指数 收涨21.372点，或0.52%，至4,148.338点。(完)
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