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市场报道 | 2014年 4月 25日 星期五 04:51 BJT

美股盘后：百度公布业绩后，股价大涨5.8%

路透4月24日 - 百度 周四在美股盘后交易中大涨5.8%，此前该公司公布第一季业绩和财测。

百度公布2014会计年度第一季稀释后每ADS盈利为1.16美元，非GAAP稀释后每ADS盈利为1.24美元。第一季总营收为15.28亿美元，上升59.1%。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计第一季每股盈利为5.97元人民币。

百度预计，2014会计年度第二季总营收为19.01-19.48亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计百度第二季营收为115.7亿元人民币。(完)
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