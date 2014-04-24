美股盘后：百度公布业绩后，股价大涨5.8%

路透4月24日 - 百度 周四在美股盘后交易中大涨5.8%，此前该公司公布第一季业绩和财测。

百度公布2014会计年度第一季稀释后每ADS盈利为1.16美元，非GAAP稀释后每ADS盈利为1.24美元。第一季总营收为15.28亿美元，上升59.1%。