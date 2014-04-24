韩国数据: 4月消费者信心指数连续第三个月保持在108

路透首尔4月25日 - 韩国央行周五公布的数据显示，4月消费者仍较为乐观，尽管该数据显示消费尚未在韩国经济复苏中扮演更为重要的角色。

韩国央行进行的调查显示，4月消费者信心指数持平在108，为连续第三个月保持在108。

指数高于100表示未来一个月消费者信心较2003-2013期间的平均水平更加乐观。该指数自2013年1月来一直保持在100以上。

央行还表示，消费者对未来12个月通胀率的预估中值微幅上升至2.9%，3月为2.8%。

周四公布的数据显示，韩国第一季经济稳步增长，表明经济复苏动能正在增加，并强化今年稍晚加息的预期。央行公布，第一季经季节调整国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.9%，增幅与上季持平，但略好于市场预估。第一季建筑投资较前季增长4.8%，商品和服务出口增长1.7%。 (完)