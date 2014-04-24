加拿大股市：上涨，Potash和银行股上涨盖过金矿股下跌

路透多伦多4月24日 - 加拿大主要股指周四微幅上涨，因Potash Corp 公布的业绩优于悲观预估后，股价上升，且权重的银行股小涨。

但股指升势受限，因大型金矿股下滑，和业务主要集中在哥伦比亚的石油公司Pacific Rubiales Energy Corp 暴跌11.5%。

全球最大的化肥商Potash Corp公布，在业务环境十分艰困的情况下，上季获利优于预期，股价上涨1.8%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨20.86点，或0.14%，报14,554.25点。10大类股中有八种收高。

但Barrick Gold 挫跌1.7%，Goldcorp Inc 下滑0.7%。