加拿大股市：上涨，Potash和银行股上涨盖过金矿股下跌

美国股市：IBM拖累标普500指数和道指收低，但纳斯达克指数上扬
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透多伦多4月24日 - 加拿大主要股指周四微幅上涨，因Potash Corp 公布的业绩优于悲观预估后，股价上升，且权重的银行股小涨。
但股指升势受限，因大型金矿股下滑，和业务主要集中在哥伦比亚的石油公司Pacific Rubiales Energy Corp 暴跌11.5%。
全球最大的化肥商Potash Corp公布，在业务环境十分艰困的情况下，上季获利优于预期，股价上涨1.8%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨20.86点，或0.14%，报14,554.25点。10大类股中有八种收高。
但Barrick Gold 挫跌1.7%，Goldcorp Inc 下滑0.7%。
金融股扶助股指留守在平盘以上，宏利金融 升0.7%，加拿大丰业银行 涨0.3%。(完)
路透纽约4月19日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，因投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低， 分析师说，因技术面疲弱和全球供应充足。 CBOT-5月小麦 收跌3-1/2美分，报每蒲式耳4.19美元。 市场受到回补空头支撑，上日CBOT-5月合约跌至两周低位。 市场预计，周四早美国农业部周度小麦出口销售报告将显示，上周出 口销售35-75万吨小麦，高于之前一周。 今日CBOT小麦期货预估成交量为154,356口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三上扬，分析师称，受助于低吸买盘，其中包括对阿根廷收成的担忧引发的空头回补。