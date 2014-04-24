澳新经济指标预测--4月25日-5月2日****

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月21日当周 4月25日(五) 暂无重要经济数据公布。 4月28日当周 4月28日(一) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 41.0 37.4 出口(亿新西兰元) 49.8 46.5 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 3月 顺差9.37 顺差8.18 贸易收支(亿新西兰元) 截至3月的一年 顺差9.2 顺差6.5 4月29日(二) 2245 新西兰建筑许可 3月 -- -1.7% 4月30日(三) 0100 新西兰NBNZ企业经济信心指数 4月 -- 67.3% 企业自身活动指数 -- 58.2% 0130 澳洲民间信贷 3月 -- +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 4月30日-5月1日 2330 澳洲AIG制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 47.9 5月1日(四) 0130 澳洲出口物价 第一季 +1.5% -0.5% 进口物价 +1.8% -0.6% 5月2日(五) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 3月 -- +4.60% 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 +0.5% +0.2% (较上年同期) +2.1% +1.9% (完)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。