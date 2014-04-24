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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 06:21 BJT

****澳新经济指标预测--4月25日-5月2日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值     前值    
    4月21日当周
    
    4月25日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    4月28日当周
    
    4月28日(一)
    2245  新西兰进口(亿新西兰元)                          3月           41.0      37.4
                出口(亿新西兰元)                                        49.8      46.5
          新西兰贸易收支(亿新西兰元)                      3月       顺差9.37  顺差8.18
                贸易收支(亿新西兰元)                 截至3月的一年   顺差9.2   顺差6.5
    
    4月29日(二)
    2245  新西兰建筑许可                                 3月             --      -1.7%
    
    4月30日(三)
    0100  新西兰NBNZ企业经济信心指数                     4月             --      67.3% 
                    企业自身活动指数                                     --      58.2% 
    0130  澳洲民间信贷                                   3月             --      +0.4%
              房屋信贷                                                   --      +0.5%
    
    4月30日-5月1日
    2330  澳洲AIG制造业采购经理人指数(PMI)               4月             --       47.9
    
    5月1日(四)
    0130  澳洲出口物价                                 第一季          +1.5%     -0.5%
              进口物价                                                 +1.8%     -0.6%
    
    5月2日(五)
    0100  澳洲HIA新屋销售(较前月)                        3月             --     +4.60%
    0130  澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)              第一季          +0.5%     +0.2%
                                 (较上年同期)                          +2.1%     +1.9%
    (完)
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