《日本重要政经日程》--4月25日

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月24日(四)
2330 - 3月全国消费者物价指数(CPI)和4月东京地区CPI
4月25日(五)
0220 - Denso Corp 公布季度财报
0330 - 资生堂 公布季度财报
0430 - 神户制钢 公布财报
0600 - 本田汽车 公布2013/14年度财报
0600 - 马自达 公布季度财报
0600 - 小松制作所 公布第四季财报
0600 - 吉坤日矿日石能源公布下个月原油精炼计划
0600 - Kao Corp 公布季度财报
0630 - 北陆电力 公布季度财报
0700 - Osaka Gas Co 公布季度财报
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张荻)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。