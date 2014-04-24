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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 06:45 BJT

《日本重要政经日程》--4月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月24日(四)

2330 - 3月全国消费者物价指数(CPI)和4月东京地区CPI

4月25日(五)

0220 - Denso Corp 公布季度财报

0330 - 资生堂 公布季度财报

0430 - 神户制钢 公布财报

0600 - 本田汽车 公布2013/14年度财报

0600 - 马自达 公布季度财报

0600 - 小松制作所 公布第四季财报

0600 - 吉坤日矿日石能源公布下个月原油精炼计划

0600 - Kao Corp 公布季度财报

0630 - 北陆电力 公布季度财报

0700 - Osaka Gas Co 公布季度财报

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张荻)
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