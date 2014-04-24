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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 06:46 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 51.64 -1.63 -3.06 8415818

搜狐 59.46 -1.29 -2.12 713054

网易 73.39 -0.31 -0.42 623384

百度 159.74 +0.40 +0.25 6690740

台湾

台湾积体电路 20.56 +0.15 +0.73 2702811

联电 2.12 -0.01 -0.47 186244

日月光 5.83 +0.05 +0.87 108348

硅品精密 6.97 +0.05 +0.72 784377

和信超媒体 1.12 -0.02 -1.75 141856

友达 3.93 +0.02 +0.51 73348

中华电信 31.31 +0.13 +0.42 24571

台湾国际航电 55.49 -0.62 -1.11 782472

香港

中国移动 45.10 +0.01 +0.02 251296

中国联通 13.33 +0.44 +3.41 81582

中国电信 46.18 +1.48 +3.31 15075

中芯国际 4.27 +0.29 +7.29 73438

电讯盈科 5.06 +0.02 +0.40 240

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 张荻)
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