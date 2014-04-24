《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 51.64 -1.63 -3.06 8415818
搜狐 59.46 -1.29 -2.12 713054
网易 73.39 -0.31 -0.42 623384
百度 159.74 +0.40 +0.25 6690740
台湾
台湾积体电路 20.56 +0.15 +0.73 2702811
联电 2.12 -0.01 -0.47 186244
日月光 5.83 +0.05 +0.87 108348
硅品精密 6.97 +0.05 +0.72 784377
和信超媒体 1.12 -0.02 -1.75 141856
友达 3.93 +0.02 +0.51 73348
中华电信 31.31 +0.13 +0.42 24571
台湾国际航电 55.49 -0.62 -1.11 782472
香港
中国移动 45.10 +0.01 +0.02 251296
中国联通 13.33 +0.44 +3.41 81582
中国电信 46.18 +1.48 +3.31 15075
中芯国际 4.27 +0.29 +7.29 73438
电讯盈科 5.06 +0.02 +0.40 240
(完)
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Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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(整理 张荻)