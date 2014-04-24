《综述》乌克兰军队打死五名武装人员，俄军开始在两国边境军事演习

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
普京在圣彼得堡称，若基辅当局在乌克兰东部动用军队，将是对本国人民犯下的极大罪行。
"这只是一种惩罚行动，作出这些决定的人当然会面临后果，包括对国与国关系(的影响)。"普京在地区性媒体的电视讲话中说道。
美国指责俄罗斯在边境举行军演。“这同我们希望俄罗斯降低局势紧张程度的要求背道而驰，”美国五角大楼发言人Colonel Steve Warren说道。
俄罗斯外交部回应称，美国应阻止乌克兰的军事行动，“要求基辅当局保持克制，不要使用武力。”(完)
(编译 郑茵/许娜/孙茉莉; 审校 张荻)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。