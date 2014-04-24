《综述》乌克兰军队打死五名武装人员，俄军开始在两国边境军事演习

普京在圣彼得堡称，若基辅当局在乌克兰东部动用军队，将是对本国人民犯下的极大罪行。

"这只是一种惩罚行动，作出这些决定的人当然会面临后果，包括对国与国关系(的影响)。"普京在地区性媒体的电视讲话中说道。

美国指责俄罗斯在边境举行军演。“这同我们希望俄罗斯降低局势紧张程度的要求背道而驰，”美国五角大楼发言人Colonel Steve Warren说道。

俄罗斯外交部回应称，美国应阻止乌克兰的军事行动，“要求基辅当局保持克制，不要使用武力。”(完)