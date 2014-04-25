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市场报道 | 2014年 4月 25日 星期五 08:09 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月25日-5月2日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    4月21日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
    
    4月25日(五)
    1345  美国Markit服务业PMI                            4月初值         --         55.3
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数              4月终值       83.0         82.6
                             现况指数                                  97.2         97.1
                             预期指数                                  73.7         73.3
    1430  美国ECRI经济领先指标                       4月18日当周         --        134.8 
    
    4月28日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
    
    4月28日(一)
    1400  美国成屋待完成销售(较前月)                         3月         --        -0.8%
    1430  美国达拉斯联邦储备银行制造业指数                   4月         --         4.90
    
    4月29日(二)
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)            4月26日当周         --        +0.4%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)          4月26日当周         --        +3.7%
    1300  美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会          2月
                               地区房价指数(较前月)                   +0.7%        +0.8%
                                           (较上年同期)              +12.8%       +13.2%
                               未经季节调整20个大都会
                               地区房价指数(较前月)                    持平        -0.1%
    1400  美国消费者信心                                     4月       83.0         82.3
    1430  美国达拉斯联邦储备银行服务业指数                   4月         --         16.5 
    
    4月30日(三)   
    1100  美国抵押贷款市场指数                       4月25日当周         --        354.0
              再融资指数                                                 --       1361.4  
    1215  美国ADP就业报告(万人)                              4月    增加21.3    增加19.1 
    1230  美国实质国内生产总值(GDP)环比年率            第一季初值      +1.1%       +2.6%
              最终销售                                                 +1.6%       +2.7%
              民间消费                                                    --       +3.3%
              隐性平减指数                                             +1.7%       +1.6%
              核心个人消费支出(PCE)物价指数                            +1.4%       +1.3%
              个人消费支出(PCE)物价指数                                +1.4%       +1.1% 
    1230  加拿大GDP(较前月)                                  2月          --       +0.5%   
    1230  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                  3月          --       +1.0%
                                   (较上年同期)                           --       +1.8%
    1230  美国雇用成本指数                                第一季       +0.5%       +0.5%
    1345  美国芝加哥采购经理人指数(PMI)                      4月        56.5        55.9
    1800  美国联邦储备理事会(美联储/FED)基金利率目标                      --       0.25%
    
    5月1日(周四)
     --   美国达拉斯联储PCE物价指数                          3月          --       +1.1%
     --   美国整体汽车销售年率(万辆)                         4月       1,625       1,640
    1130  美国Challenger企业计划裁员人数(万人)               4月          --      3.4399
    1230  美国实质个人支出                                   3月       +0.6%       +0.3%
              个人所得                                                 +0.4%       +0.3%
              PCE物价指数(较前月)                                         --       +0.1%
              核心PCE物价指数(较上年同期)                                 --       +1.1%
              核心PCE物价指数(较前月)                                  +0.2%       +0.1%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)               4月26日当周          --        32.9
              四周均值(万人)                                              --      31.675
              续请失业金人数(万人)                   4月19日当周          --         268
    1330  加拿大RBC制造业PMI                                 4月          --        53.3
    1345  美国Markit制造业PMI                            4月终值          --        55.4
    1400  美国建筑支出                                       3月       +0.5%       +0.1%
    1400  美国供应管理协会(ISM)制造业指数                    4月        54.2        53.7
              ISM制造业投入物价分项指数                                 59.0        59.0
              ISM制造业就业分项指数                                     53.5        51.1
              ISM制造业新订单分项指数                                     --        55.1
    
    5月2日(周五)
    1230  美国非农就业岗位(万个)                             4月    增加20.3    增加19.2
              民间就业岗位(万个)                                    增加20.5    增加19.2
              制造业就业岗位(万个)                                   增加0.5     减少0.1
              失业率                                                    6.6%        6.7%
              平均时薪                                                 +0.2%        持平
              每周平均工时                                              34.5        34.5
    1345  美国ISM纽约企业活动指数                            4月          --       627.1
    1400  美国工厂订单                                       3月       +1.1%       +1.6%
              耐久财订单                                                  --       +2.6%
              扣除运输的耐久财订单                                        --       +2.0%
              扣除国防的耐久财订单                                        --       +1.8%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                  --       +2.2%
    1430  美国ECRI经济领先指标                       4月25日当周          --         -- 
    (完)
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾                        
 
 (整理 王翔琼；审校 戴素萍)
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