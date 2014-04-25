美国与加拿大经济指标预测--4月25日-5月2日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 4月21日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月25日(五) 1345 美国Markit服务业PMI 4月初值 -- 55.3 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 4月终值 83.0 82.6 现况指数 97.2 97.1 预期指数 73.7 73.3 1430 美国ECRI经济领先指标 4月18日当周 -- 134.8 4月28日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月28日(一) 1400 美国成屋待完成销售(较前月) 3月 -- -0.8% 1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业指数 4月 -- 4.90 4月29日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月26日当周 -- +0.4% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月26日当周 -- +3.7% 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整20个大都会 2月 地区房价指数(较前月) +0.7% +0.8% (较上年同期) +12.8% +13.2% 未经季节调整20个大都会 地区房价指数(较前月) 持平 -0.1% 1400 美国消费者信心 4月 83.0 82.3 1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 4月 -- 16.5 4月30日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 4月25日当周 -- 354.0 再融资指数 -- 1361.4 1215 美国ADP就业报告(万人) 4月 增加21.3 增加19.1 1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第一季初值 +1.1% +2.6% 最终销售 +1.6% +2.7% 民间消费 -- +3.3% 隐性平减指数 +1.7% +1.6% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.3% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.1% 1230 加拿大GDP(较前月) 2月 -- +0.5% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- +1.0% (较上年同期) -- +1.8% 1230 美国雇用成本指数 第一季 +0.5% +0.5% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 4月 56.5 55.9 1800 美国联邦储备理事会(美联储/FED)基金利率目标 -- 0.25% 5月1日(周四) -- 美国达拉斯联储PCE物价指数 3月 -- +1.1% -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 4月 1,625 1,640 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 4月 -- 3.4399 1230 美国实质个人支出 3月 +0.6% +0.3% 个人所得 +0.4% +0.3% PCE物价指数(较前月) -- +0.1% 核心PCE物价指数(较上年同期) -- +1.1% 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月26日当周 -- 32.9 四周均值(万人) -- 31.675 续请失业金人数(万人) 4月19日当周 -- 268 1330 加拿大RBC制造业PMI 4月 -- 53.3 1345 美国Markit制造业PMI 4月终值 -- 55.4 1400 美国建筑支出 3月 +0.5% +0.1% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 4月 54.2 53.7 ISM制造业投入物价分项指数 59.0 59.0 ISM制造业就业分项指数 53.5 51.1 ISM制造业新订单分项指数 -- 55.1 5月2日(周五) 1230 美国非农就业岗位(万个) 4月 增加20.3 增加19.2 民间就业岗位(万个) 增加20.5 增加19.2 制造业就业岗位(万个) 增加0.5 减少0.1 失业率 6.6% 6.7% 平均时薪 +0.2% 持平 每周平均工时 34.5 34.5 1345 美国ISM纽约企业活动指数 4月 -- 627.1 1400 美国工厂订单 3月 +1.1% +1.6% 耐久财订单 -- +2.6% 扣除运输的耐久财订单 -- +2.0% 扣除国防的耐久财订单 -- +1.8% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +2.2% 1430 美国ECRI经济领先指标 4月25日当周 -- -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王翔琼；审校 戴素萍)