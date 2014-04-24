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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 07:59 BJT

金砖国家：4月24日股汇市收盘纵览

路透4月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月24日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.07%，报1,004.46点。

中国股市：沪综指收跌创近三周新低，投资者情绪悲观大盘持续下行

中国汇市：人民币即期收于16个月新低，油盘购汇触发美元空头止损

香港股市：恒生指数温和收涨，得益于电信股反弹和企业财报推动

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拉美股市：巴西股市小跌，乌克兰地缘政治紧张情势抵销了银行股升势。巴西股市Bovespa指数 下跌0.48%至51,817.45点。

拉美汇市：墨西哥比索小跌，数据显示2月零售销售连跌三个月

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南非股市：收盘创下纪录高位，Anglo American 及其旗下事业Kumba Iron Ore 因第一季生产强劲而上涨。指标Top-40绩优股指数 收高0.58%至43,900.89点，盘中创下纪录高位44,048.53点。综合指数 收升0.59%至48,934.51点，盘中创纪录高位49,069.63点。

南非汇市：兰特连续第四日下跌，受美国数据和乌克兰局势影响　

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印度股汇市：因选举而休市　

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 下跌2.55%收报623.16点。指标RTS指数 跌2.25%，报1,145.660点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.27%，至35.7720卢布；卢布兑欧元 跌0.29%，至49.4700卢布。(完) (整理 戴素萍 审校 李爽)
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