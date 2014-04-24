金砖国家：4月24日股汇市收盘纵览

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透4月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月24日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.07%，报1,004.46点。
中国股市：沪综指收跌创近三周新低，投资者情绪悲观大盘持续下行
中国汇市：人民币即期收于16个月新低，油盘购汇触发美元空头止损
香港股市：恒生指数温和收涨，得益于电信股反弹和企业财报推动
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拉美股市：巴西股市小跌，乌克兰地缘政治紧张情势抵销了银行股升势。巴西股市Bovespa指数 下跌0.48%至51,817.45点。
拉美汇市：墨西哥比索小跌，数据显示2月零售销售连跌三个月
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南非股市：收盘创下纪录高位，Anglo American 及其旗下事业Kumba Iron Ore 因第一季生产强劲而上涨。指标Top-40绩优股指数 收高0.58%至43,900.89点，盘中创下纪录高位44,048.53点。综合指数 收升0.59%至48,934.51点，盘中创纪录高位49,069.63点。
南非汇市：兰特连续第四日下跌，受美国数据和乌克兰局势影响
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印度股汇市：因选举而休市
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 下跌2.55%收报623.16点。指标RTS指数 跌2.25%，报1,145.660点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.27%，至35.7720卢布；卢布兑欧元 跌0.29%，至49.4700卢布。(完) (整理 戴素萍 审校 李爽)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。