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市场报道 | 2014年 4月 25日 星期五 08:40 BJT

****欧洲经济指标预测--4月25日-5月2日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值      前值

    4月21日当周     
    
    4月25日(五)
    0830  英国零售销售(较前月)                             3月        -0.4%      +1.7%
                    (较上年同期)                                      +3.8%      +3.7%
    
    4月28日当周
    
    4月28-29日
    0600  德国进口物价(较前月)                             3月        -0.2%      -0.1%
                      (较上年同期)                                    -2.9%      -2.7%
    
    4月28-30日
    0600  德国实质零售销售(较前月)                         3月        -0.7%      +1.3%
                      (较上年同期)                                    +3.2%      +2.0%
        
    4月28日-5月6日    
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                      4月         --        -1.1%
              Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                    --        +8.7%
    
    4月28日(一)
    0800  意大利消费者信心指数                             4月       101.5       101.7 
    
    4月29日(二)
    0645  法国消费者信心指数                               4月          88          88
    0800  欧元区M3货供额(较上年同期)                       3月       +1.4%       +1.3%
                  民间贷款                                           -2.1%       -2.2%
                  M3三个月移动平均年增长率                             --        +1.2%
    0800  意大利经季节调整的零售销售                       2月         --         持平
                未经季节调整的零售销售                                 --        -0.9%
    0830  英国国内生产总值(GDP)(较前季)              第一季初值        --        +0.7%
                               (较上年同期)                            --        +2.7%
    0900  意大利企业信心指数                               4月        99.4        99.2
    1200  德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)     4月初值       +1.3%       +0.9%
                                      (较前月)                       -0.1%       +0.3%
                   消费者物价指数(CPI)(较前月)                        持平       +0.3%
                                      (较上年同期)                   +1.4%       +1.0%
    1400  欧元区企业景气指数                              4月         0.42        0.39
                经济景气指数                                         103.0       102.4
                工业景气指数                                         负3.0       负3.3
              服务业景气指数                                           4.4         4.2
              消费者信心指数                                         负8.7       负9.3
          消费者通胀预期指数                                           --         10.8
    2305  英国GfK消费者信心指数                           4月          --          负5
    
    4月30日(三)
    0600  瑞士瑞银集团(UBS)消费指标                       3月          --         1.57
    0600  德国GfK消费者信心指数                           5月          8.6         8.5
    0645  法国消费者支出                                  3月        +0.3%       +0.1%
    0645  法国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 3月          --        -0.1%
    0700  瑞士KOF领先指标                                 4月          --         1.99
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)                4月        减少1     减少1.2
                 未经季节调整失业人数(万人)                            300         310
                 经季节调整失业率                                     6.7%        6.7%
                 经季节调整失业人数(万人)                              --        290.1
    0800  意大利失业率                                    3月        13.0%       13.0%
    0900  欧元区通胀率                                 4月初值       +0.8%       +0.5%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)            4月初值         --        +0.1%
                    (较上年同期)                                       --        +0.4%
          意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                     +0.6%       +2.2%
                    (较上年同期)                                     +0.6%       +0.3%
    1000  意大利生产者物价指数(较前月)                    3月          --         持平
                              (较上年同期)                           -1.3%       -1.4% 
    
    5月1日(四)
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                  4月          --        +0.4%
                               (较上年同期)                            --        +9.5%
    0830  英国消费者信贷(亿英镑)                          3月          --      增加5.5
                抵押贷款发放金额(亿英镑)                               --     增加17.2
                抵押贷款批准件数(千件)                                 --       70.309
                M4货供额(较前月)                                       --       +0.70%
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                        4月          --         55.3  
    
    5月2日(五)
    0730  瑞士采购经理人指数(PMI)                         4月         55.8        54.4
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                     4月          --         52.4
    0750  法国Markit制造业PMI                             4月          --         50.9
    0755  德国Markit/BME 制造业PMI                        4月          --         54.2 
    0800  欧元区Markit制造业PMI                           4月          --         53.3
    0830  英国Markit/CIPS建筑业PMI                        4月          --         62.5
    0900  欧元区失业率                                    3月        11.9%       11.9% (完)
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