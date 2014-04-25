欧洲经济指标预测--4月25日-5月2日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月21日当周 4月25日(五) 0830 英国零售销售(较前月) 3月 -0.4% +1.7% (较上年同期) +3.8% +3.7% 4月28日当周 4月28-29日 0600 德国进口物价(较前月) 3月 -0.2% -0.1% (较上年同期) -2.9% -2.7% 4月28-30日 0600 德国实质零售销售(较前月) 3月 -0.7% +1.3% (较上年同期) +3.2% +2.0% 4月28日-5月6日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 4月 -- -1.1% Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +8.7% 4月28日(一) 0800 意大利消费者信心指数 4月 101.5 101.7 4月29日(二) 0645 法国消费者信心指数 4月 88 88 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 3月 +1.4% +1.3% 民间贷款 -2.1% -2.2% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.2% 0800 意大利经季节调整的零售销售 2月 -- 持平 未经季节调整的零售销售 -- -0.9% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 -- +0.7% (较上年同期) -- +2.7% 0900 意大利企业信心指数 4月 99.4 99.2 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 4月初值 +1.3% +0.9% (较前月) -0.1% +0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 +0.3% (较上年同期) +1.4% +1.0% 1400 欧元区企业景气指数 4月 0.42 0.39 经济景气指数 103.0 102.4 工业景气指数 负3.0 负3.3 服务业景气指数 4.4 4.2 消费者信心指数 负8.7 负9.3 消费者通胀预期指数 -- 10.8 2305 英国GfK消费者信心指数 4月 -- 负5 4月30日(三) 0600 瑞士瑞银集团(UBS)消费指标 3月 -- 1.57 0600 德国GfK消费者信心指数 5月 8.6 8.5 0645 法国消费者支出 3月 +0.3% +0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -- -0.1% 0700 瑞士KOF领先指标 4月 -- 1.99 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 4月 减少1 减少1.2 未经季节调整失业人数(万人) 300 310 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 290.1 0800 意大利失业率 3月 13.0% 13.0% 0900 欧元区通胀率 4月初值 +0.8% +0.5% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.4% 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.6% +2.2% (较上年同期) +0.6% +0.3% 1000 意大利生产者物价指数(较前月) 3月 -- 持平 (较上年同期) -1.3% -1.4% 5月1日(四) 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 4月 -- +0.4% (较上年同期) -- +9.5% 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 3月 -- 增加5.5 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加17.2 抵押贷款批准件数(千件) -- 70.309 M4货供额(较前月) -- +0.70% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 4月 -- 55.3 5月2日(五) 0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 4月 55.8 54.4 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 4月 -- 52.4 0750 法国Markit制造业PMI 4月 -- 50.9 0755 德国Markit/BME 制造业PMI 4月 -- 54.2 0800 欧元区Markit制造业PMI 4月 -- 53.3 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 4月 -- 62.5 0900 欧元区失业率 3月 11.9% 11.9% (完)