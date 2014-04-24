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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 07:57 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月25日

路透香港4月25日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1
美元=7.7531港元 )
    
    美国股市Nasdaq指数周四在震荡交投中小涨，受助于苹果上日公布强劲业绩后股价大涨，但乌克
兰局势紧张限制了股市升幅。道琼工业指数 收平，报16,501.65点。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       162.440   -0.64      20905            12.594      -0.83
 中国铝业                       9.440    0.21      16179             2.928      -0.08
 中国移动                      45.100    0.02     251296            69.933       0.26
 中国人寿                      40.060   -0.55      59037            20.706      -0.21
 中石油                       112.450   -0.47      18417             8.718      -1.26
 中石化                        91.400   -0.85      26066             7.086      -0.05
 汇丰控股                      51.670    0.62    1561994            80.121       0.28
 中电信                        46.180    3.31      15075             3.580      -0.54
 中国联通                      13.330    3.41      81582            10.335      -0.43
 兖州煤业                       7.710    0.13      10950             5.978      -0.70
 华能国际                      40.420    0.92       7803             7.835      -0.58
 南方航空                      15.180   -0.26       4516             2.354       0.16
 东方航空                      15.340   -2.42       6622             2.379      -0.06
 中芯国际                       4.270    7.29      73438             0.662      -1.18
     (完)
 
 (整理　梁慧仪)
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