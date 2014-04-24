《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月25日

全球金市：金价下滑，因美元和美国公债收益率上涨
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
路透香港4月25日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1 美元=7.7531港元 ) 美国股市Nasdaq指数周四在震荡交投中小涨，受助于苹果上日公布强劲业绩后股价大涨，但乌克 兰局势紧张限制了股市升幅。道琼工业指数 收平，报16,501.65点。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 162.440 -0.64 20905 12.594 -0.83 中国铝业 9.440 0.21 16179 2.928 -0.08 中国移动 45.100 0.02 251296 69.933 0.26 中国人寿 40.060 -0.55 59037 20.706 -0.21 中石油 112.450 -0.47 18417 8.718 -1.26 中石化 91.400 -0.85 26066 7.086 -0.05 汇丰控股 51.670 0.62 1561994 80.121 0.28 中电信 46.180 3.31 15075 3.580 -0.54 中国联通 13.330 3.41 81582 10.335 -0.43 兖州煤业 7.710 0.13 10950 5.978 -0.70 华能国际 40.420 0.92 7803 7.835 -0.58 南方航空 15.180 -0.26 4516 2.354 0.16 东方航空 15.340 -2.42 6622 2.379 -0.06 中芯国际 4.270 7.29 73438 0.662 -1.18 (完) (整理 梁慧仪)
路透纽约/伦敦4月19日 - 金价周三下滑1%，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。
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路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。