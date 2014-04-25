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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 08:23 BJT

韩国热股：现代汽车股价下跌3%，此前公布的第一季业绩逊于预期

路透首尔4月25日 - 韩国现代汽车 周五股价下跌逾3%，此前该公司公布的季度获利受韩元升值所累而小于预期。

0005GMT时，股价跌2.7%，此前一度大跌3.3%，至近一个月最低水准。(完) (编译 戴素萍 审校 王冠中)
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