韩国热股：现代汽车股价下跌3%，此前公布的第一季业绩逊于预期

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/01/2017 13周和26周期国库券 04/27/2017 05/04/2017 05/02/2017 四周期国库券 05/01/2017 05/04/2017 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017
路透首尔4月25日 - 韩国现代汽车 周五股价下跌逾3%，此前该公司公布的季度获利受韩元升值所累而小于预期。
0005GMT时，股价跌2.7%，此前一度大跌3.3%，至近一个月最低水准。(完) (编译 戴素萍 审校 王冠中)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/01/2017 13周和26周期国库券 04/27/2017 05/04/2017 05/02/2017 四周期国库券 05/01/2017 05/04/2017 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。