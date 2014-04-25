《香港报摘》--经济日报4月25日

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
* 要闻版头条：
--受累乌克兰紧张局势升级，港股夜期跟随美股早段下跌，并一度跌穿牛熊线（即250天平均线，昨处22,459点），抵销中资企业业绩偏好的刺激，短线料测试22,000关口的支持力。
* 其他：
--北京中原地产的数据显示，截至本月23日，内地销售额排名前20位的房地产企业，本月买地金额合计仅55.95亿元人民币，较去年同期大幅减少逾8成，不足今年1月份601亿元的一成。
--华润集团自前任董事长宋林因违法违纪被调查后，华润金融控股在官网上亦删除了首席执行官吴丁的资料。消息指，与宋林关系良好的吴丁已被带走调查。
--市场憧憬香港电视 与阿信屋合作，刺激后者母公司CEC国际 股价急升17.9%。CEC主席林伟骏表示，乐意将阿信屋业务放在港视的购物频道，但合作仍属初步构思。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1