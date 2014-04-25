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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 08:15 BJT

《香港报摘》--经济日报4月25日

* 要闻版头条：

--受累乌克兰紧张局势升级，港股夜期跟随美股早段下跌，并一度跌穿牛熊线（即250天平均线，昨处22,459点），抵销中资企业业绩偏好的刺激，短线料测试22,000关口的支持力。

* 其他：

--北京中原地产的数据显示，截至本月23日，内地销售额排名前20位的房地产企业，本月买地金额合计仅55.95亿元人民币，较去年同期大幅减少逾8成，不足今年1月份601亿元的一成。

--华润集团自前任董事长宋林因违法违纪被调查后，华润金融控股在官网上亦删除了首席执行官吴丁的资料。消息指，与宋林关系良好的吴丁已被带走调查。

--市场憧憬香港电视 与阿信屋合作，刺激后者母公司CEC国际 股价急升17.9%。CEC主席林伟骏表示，乐意将阿信屋业务放在港视的购物频道，但合作仍属初步构思。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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