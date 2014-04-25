中国金融：嘉实外汇通业务获批，个人投资者海外直投将破题--报载

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透北京4月25日 - 上海证券报周五报导称，嘉实基金已获证监会和外管局的双重批准，推出一项名为“外汇通”的业务。投资者可借道嘉实，在经过资质审核后，开展离岸不动产、股权、债权、证券和其他收益权项目的海外直投。
这意味着，囿于监管而长期无法实现放开的个人投资者海外直投或将破题，同时其也成为近期继“沪港通”之后，监管层扶持境内资本“走出去”的又一尝试。
“该业务(外汇通)或将通过嘉实基金旗下子公司嘉实财富的定制账户服务实现。”报导称，根据公司资料，2012年嘉实财富创立了定制账户，根据投资者的风险定位和投资意愿提供个性化投资服务。
目前，嘉实已获得开展“外汇通”业务的首批外汇直投额度，此额度与QDII(合格境内机构投资者)额度独立。
报导并引述一位已出海置房的投资者称，借道嘉实外汇通实现海外直投，投资者将不受个人外汇额度每人每年5万美元的限制；同时换汇汇率与主权基金一致，优于QDII和个人换汇汇率。
此外，报导并指出，尽管海外基金直投还未正式推出，但嘉实与海外基金公司也已谈得差不多，“经过谈判，与嘉实合作的某全球知名资产管理公司已免除其旗下基金的申购、赎回、转换等交易费用，嘉实仅向投资者收取定制账户管理费用。”（完） (发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1