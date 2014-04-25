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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 09:49 BJT

中股业绩：贵州茅台一季度实现净利36.99亿元，同比升2.96%

路透北京4月25日 - 中国白酒龙头企业--贵州茅台 周四晚间公布季报显示，今年1-3月公司实现净利36.99亿元人民币，同比升2.96%，增幅创下历年同期增长的新低水平。

公司在上证所发布的季报并显示，同期公司实现营收约74.50亿元，同比增3.96%；基本每股收益3.56元。

季报显示，其前十大股东中，易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金从上年末0.5%持股比例，增持到1.11%成为第三大股东。

虽然季报数据平淡，不过一些市场人士对贵州茅台的经营回暖保持乐观。中证报报导引述中银国际研究报告认为，贵州茅台酒今年春节迎来旺销，不仅是团购方面，零售数据同样取得了正向反馈。

零售价格的显着回落，使得贵州茅台作为高端白酒第一品牌的性价比凸显，拉动了社会消费。

北京时间9:44分，贵州茅台报167.00元，跌4.98%(完)

欲了解详情，可点选上海证交所网站 here (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
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