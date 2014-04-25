《中国报摘》--中国证券报4月25日

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
* 头版头条:
--广汇能源 披露沪深两市首份优先股发行预案，拟非公开发行优先股不超过5,000万股，募集资金总额不超过50亿元；自中国证监会核准发行之日起，公司将在6个月内实施首次发行，且发行数量不少于总发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。
* 其他:
--银监会主席尚福林近日强调，城商行应坚守“服务区域经济、服务小微企业、服务社区居民”的定位，努力做到坚持“草根”筑特色，专注“小微”谋发展。截至一季度末，全国城商行总资产15.9万亿元，存款余额10.75万亿元，贷款余额6.58万亿元；不良贷款余额619.21亿元，不良贷款率0.94%。
--中国人民银行副行长潘功胜表示，当前需要完善金融统计框架，更好地支持金融宏观调控和系统性金融风险防范。
--记者获悉，首都经济圈发展规划最快上半年出台。业内人士透露，京津冀三地制定的规划已上报国家有关部委，最终规划将充分考虑三地意见。
--记者获悉，中欧基金股权改革方案已经正式走完相关流程，获准实施。这是自新基金法颁布之后，中国首家公募基金股权改革的成功案例。
--《杭州市人民政府关于杭州接轨中国（上海）自由贸易试验区发展的意见》日前发布，意见提出加快发展跨境贸易电子商务、打造国际电子商务中心、申报“中国（杭州）网上自由贸易试验区”等方面的措施。
--证监会24日公布22家IPO预披露企业，包括舟山港、春秋航空、今世缘酒业等，加上此前预披露的75家企业，目前已有97家企业披露招股说明书（申报稿）。
--金地集团 2014年第一次临时股东大会在一片“平静祥和”中结束，所有议案均或全票通过，来自举牌方生命人寿和安邦保险的两位候选董事顺利当选。
--贵州茅台 披露2014年一季报。公司报告期内实现营业收入74.50亿元，较上年同期增长3.96%；归属于上市公司股东的净利润为36.99亿元，较上年同期增长2.96%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 杨淑祯)
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1