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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 08:24 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月25日

* 头版头条:

--广汇能源 披露沪深两市首份优先股发行预案，拟非公开发行优先股不超过5,000万股，募集资金总额不超过50亿元；自中国证监会核准发行之日起，公司将在6个月内实施首次发行，且发行数量不少于总发行数量的50%，剩余数量在24个月内发行完毕。

* 其他:

--银监会主席尚福林近日强调，城商行应坚守“服务区域经济、服务小微企业、服务社区居民”的定位，努力做到坚持“草根”筑特色，专注“小微”谋发展。截至一季度末，全国城商行总资产15.9万亿元，存款余额10.75万亿元，贷款余额6.58万亿元；不良贷款余额619.21亿元，不良贷款率0.94%。

--中国人民银行副行长潘功胜表示，当前需要完善金融统计框架，更好地支持金融宏观调控和系统性金融风险防范。

--记者获悉，首都经济圈发展规划最快上半年出台。业内人士透露，京津冀三地制定的规划已上报国家有关部委，最终规划将充分考虑三地意见。

--记者获悉，中欧基金股权改革方案已经正式走完相关流程，获准实施。这是自新基金法颁布之后，中国首家公募基金股权改革的成功案例。

--《杭州市人民政府关于杭州接轨中国（上海）自由贸易试验区发展的意见》日前发布，意见提出加快发展跨境贸易电子商务、打造国际电子商务中心、申报“中国（杭州）网上自由贸易试验区”等方面的措施。

--证监会24日公布22家IPO预披露企业，包括舟山港、春秋航空、今世缘酒业等，加上此前预披露的75家企业，目前已有97家企业披露招股说明书（申报稿）。

--金地集团 2014年第一次临时股东大会在一片“平静祥和”中结束，所有议案均或全票通过，来自举牌方生命人寿和安邦保险的两位候选董事顺利当选。

--贵州茅台 披露2014年一季报。公司报告期内实现营业收入74.50亿元，较上年同期增长3.96%；归属于上市公司股东的净利润为36.99亿元，较上年同期增长2.96%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吴芳; 审校 杨淑祯)
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