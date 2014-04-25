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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 08:42 BJT

《全球汇市》美元受压，乌克兰紧张情势升温

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3828 1.3830 -0.01 +0.60 1.3745

美元/日圆 102.31 102.30 +0.01 -2.84 105.30

欧元/日圆 141.47 141.48 -0.01 -2.25 144.73

美元/瑞郎 0.8816 0.8812 +0.05 -1.25 0.8928

英镑/美元 1.6805 1.6803 +0.01 +1.50 1.6556

美元/加元 1.1023 1.1020 +0.03 +3.79 1.0620

澳元/美元 0.9263 0.9262 +0.01 +3.93 0.8913

新西兰元/美元 0.8557 0.8565 -0.09 +4.28 0.8206

澳元/日圆 94.770 94.750 +0.02 +0.98 93.850

新西兰元/日圆 87.560 87.620 -0.07 +1.33 86.410

英镑/日圆 171.92 171.89 +0.02 -1.38 174.33

澳元/新西兰元 1.0819 1.0809 +0.09 -0.27 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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