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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 08:45 BJT

中港股业绩：中国太保一季度净利32.11亿元，同比增44.3%

路透上海4月25日 - 中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司 周五公布，第一季实现净利32.11亿元人民币，同比增长44.3%。这是A股市场四家上市保险公司中首家披露一季度业绩的保险公司。

季报显示，前三个月该公司实现营业收入637.2亿元，同比增长19.9%；每股收益0.35元。其中，太保寿险实现业务收入383.54亿元，同比增长25.2%；太保产险的业务收入增速为13.2%。

一季度，太保集团的投资收益达79.11亿元，同比增长12.8%。当期公司固定收益类投资占比下降1.6个百分点，主要是债券投资和定期存款占比下降，但太保适当提高了理财产品的占比；权益类占比上升1个百分点，主要是大幅增加了基金类产品的投资。

中国太保A股周四收报16.37元，近一个月累计上涨3.8%。（完）

欲了解详情，可点选上证所网站　here (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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