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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 08:47 BJT

日本经济：财相麻生太郎称，CPI数据显示摆脱通缩的努力进行顺利

路透东京4月25日 - 日本财务大臣麻生太郎周五表示，稍早公布的消费者物价数据显示，日本摆脱通缩的努力进行顺利。

麻生并表示，在政府自4月起调高消费税后，按月增幅可能要比年增幅更为重要。

日本4月东京地区核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.7%，创1992年以来最快增速，因日本上调消费税拉动物价全线上扬。该指标是全国通胀的一个领先指标。 (完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
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