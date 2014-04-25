《香港报摘》--信报4月25日

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
* 要闻版头条：
--苹果公司 最新一季业绩胜预期，全赖早前与中移动 签署了合作协议，令iPhone在中国销售大增，使该区收入迫近100亿美元，消息刺激苹果股价上扬。
* 其他：
--恒隆地产 主席陈启宗表示，内地商机处处，不排除年内会有收购土地的机会，但未有透露心目中的地区。
--辉山乳业 一个月内两度被股东减持套现。据销售文件显示，辉山昨天遭荣晖 前高层张永康有份投资的Au Yu，以每股2-2.05港元，全数配售其持有的2.846亿股份，套现最多5.8亿港元。
--亚洲电视股东查懋声及查懋德兄弟，继日前入禀追讨亚视9,100万港元，令亚视面临清盘后，至昨天再就亚视主要投资者王征入股时所认购的2亿港元可换股债券，向对方追债近2.45亿港元，当中包括赔偿以及利息。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1