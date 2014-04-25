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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 08:31 BJT

《香港报摘》--信报4月25日

* 要闻版头条：

--苹果公司 最新一季业绩胜预期，全赖早前与中移动 签署了合作协议，令iPhone在中国销售大增，使该区收入迫近100亿美元，消息刺激苹果股价上扬。

* 其他：

--恒隆地产 主席陈启宗表示，内地商机处处，不排除年内会有收购土地的机会，但未有透露心目中的地区。

--辉山乳业 一个月内两度被股东减持套现。据销售文件显示，辉山昨天遭荣晖 前高层张永康有份投资的Au Yu，以每股2-2.05港元，全数配售其持有的2.846亿股份，套现最多5.8亿港元。

--亚洲电视股东查懋声及查懋德兄弟，继日前入禀追讨亚视9,100万港元，令亚视面临清盘后，至昨天再就亚视主要投资者王征入股时所认购的2亿港元可换股债券，向对方追债近2.45亿港元，当中包括赔偿以及利息。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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