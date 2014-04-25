《美债周五展望》公债收益率小跌，因乌克兰和俄罗斯紧张局势影响

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 乌克兰要求俄罗斯解释军演

* 美国七年期公债标售顺利

路透纽约4月24日 - 美国长期公债收益率周四连跌第三日，因乌克兰和俄罗斯之间的紧张局势重燃，令收益率回吐稍早因强劲经济数据带动的升幅。

指标10年期公债收益率也下滑，连跌第二日，因未能突破200日移动均线切入位2.7271%，促使投资人回补空头。

俄罗斯和乌克兰之间的冲突令市场不明朗因素增加，抵消了一些美国公布强劲耐久财订单数据和苹果 昨日公布强劲财报带来的市场信心。

“从某种程度上来说，我们一直在跟随股市的涨跌。”Action Economics固定收益部门董事总经理Kim Rupert表示，“昨晚公布的财报相当不错，这给了股市提振，但乌克兰紧张局势升级，因此收益率小跌。”

国际文传电讯社援引俄罗斯国防部长Sergei Shoigu的话称，俄罗斯周四在同乌克兰接壤边境附近举行军演，以回应乌克兰军队对亲俄分离主义者的行动以及北大西洋公约组织(NATO)在东欧的军演。

乌克兰外交部也做出回应，要求俄罗斯在48小时内解释军演，并提供细节。

指标10年期公债 收益率报2.68%，周三尾盘报2.70%。

30年期公债价格 升3/32，收益率从周三尾盘的3.48%下降至3.46%。

在美国公布的数据显示3月耐用品订单升幅超过预期，且另一报告显示美国续领失业金人数为2007年12月来最低，预示美国就业市场良好后，美国公债收益率周四开高。两个数据一度刺激投资人撤离避险公债。

“耐用品订单数据正是支撑了经济在严冬后强劲反弹的观点。”法国农业信贷银行利率策略部门全球主管David Keeble表示。

异常寒冷和多雪的冬季扰乱了去年年底和今年年初的经济活动，抑制了就业成长和工业生产。

另外，今日进行的290亿美元七年期公债标售也扶助公债缩减跌幅。此次标售的得标利率为2.317%，为12月来最高。

认购倍数为2.60，过去六次七年期公债标售的均值为2.57。间接投标踊跃，得标率达到49.9%，为2011年8月来最高，这为本周960亿美元公债标售划上圆满句号。(完)

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