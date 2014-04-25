《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月25日

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
*工商时报：
--台湾行政部门与国民党团大会昨晚凝聚共识，决定祭出〞封存〞核四解方，意即现阶段暂时封存核四，不放置燃料棒、不运转，未来是否运转须由公投决定。
--由于半导体市场库存水位提前去化完成，在晶圆厂产能利用率明显回升、及智慧型手机等行动装置需求畅旺下，市场调查机构Gartner预估，今年全球半导体资本支出规模将年增5.5%达609.34亿美元，其中用在设备采购的资本设备支出，则将较去年成长12.2%、来到375.22亿美元新高。
--台股首度遭到“外资圈放空型sell side〞机构看空个股的研究报告“空袭〞。来自美国加州的格劳克斯研究(Glaucus Research)指出，中国最大发泡塑胶厂F-再生 因实际营收较帐面数字少了约90%，给予“强烈卖出”评等与“0元”目标价，引发F-再生股价盘中几乎90度急杀跌停锁住，拖累F股股价全倒。
--立法院财委会下周三（30日）将审查保险法修正案，共有多达11项提案，其中最重要的是行政院版本限制保险资金的董监投票权，另外立委李应元也提出修正案，除了董监投票权外，更进一步要限制保险业投资证券化商品的投票权。
*经济日报：
--股王大立光 公布首季财报，单季毛利率55.6%，为25季以来新高，税后纯益30亿台币，每股纯益22.36台币，均为历史次高。展望本季，执行长林恩平表示，4、5月营收逐月成长，但6月还看不清楚。
--经济部次长卓士昭昨在接受立委询答时，意外自爆台湾与各国洽签经贸协议对象，及可能遭遇的障碍，台湾目前至少与马来西亚、越南、智利、秘鲁、汶莱、澳洲等六国洽谈自由贸易协定（FTA）。
--第四届两岸及香港“经济日报”财经高峰论坛25日举办。中共全国政协主席俞正声24日会见与会成员时表示，经济与政治是不可分的，两岸发展的前提是九二共识，离开了前提，经济发展就会出现波折、曲折和困难。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1