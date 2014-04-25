《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月25日

*工商时报：

--台湾行政部门与国民党团大会昨晚凝聚共识，决定祭出〞封存〞核四解方，意即现阶段暂时封存核四，不放置燃料棒、不运转，未来是否运转须由公投决定。

--由于半导体市场库存水位提前去化完成，在晶圆厂产能利用率明显回升、及智慧型手机等行动装置需求畅旺下，市场调查机构Gartner预估，今年全球半导体资本支出规模将年增5.5%达609.34亿美元，其中用在设备采购的资本设备支出，则将较去年成长12.2%、来到375.22亿美元新高。

--台股首度遭到“外资圈放空型sell side〞机构看空个股的研究报告“空袭〞。来自美国加州的格劳克斯研究(Glaucus Research)指出，中国最大发泡塑胶厂F-再生 因实际营收较帐面数字少了约90%，给予“强烈卖出”评等与“0元”目标价，引发F-再生股价盘中几乎90度急杀跌停锁住，拖累F股股价全倒。

--立法院财委会下周三（30日）将审查保险法修正案，共有多达11项提案，其中最重要的是行政院版本限制保险资金的董监投票权，另外立委李应元也提出修正案，除了董监投票权外，更进一步要限制保险业投资证券化商品的投票权。

*经济日报：

--股王大立光 公布首季财报，单季毛利率55.6%，为25季以来新高，税后纯益30亿台币，每股纯益22.36台币，均为历史次高。展望本季，执行长林恩平表示，4、5月营收逐月成长，但6月还看不清楚。

--经济部次长卓士昭昨在接受立委询答时，意外自爆台湾与各国洽签经贸协议对象，及可能遭遇的障碍，台湾目前至少与马来西亚、越南、智利、秘鲁、汶莱、澳洲等六国洽谈自由贸易协定（FTA）。

--第四届两岸及香港“经济日报”财经高峰论坛25日举办。中共全国政协主席俞正声24日会见与会成员时表示，经济与政治是不可分的，两岸发展的前提是九二共识，离开了前提，经济发展就会出现波折、曲折和困难。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。