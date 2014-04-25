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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 09:03 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--4月25日-5月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月25日(五)

墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。

莫斯科--俄罗斯央行召开议息会议(1000)。

4月28日(一)

首尔--韩国央行总裁李柱烈将在韩国金融研究院(Korea Institute of Finance)和韩国经济协会(Korean Economic Association)举行的研讨会上发表讲话。该研讨会将讨论美国缩减刺激举措以及韩国未来货币政策方向等问题(0435)。

耶路撒冷--以色列央行公布利率决定。

4月29日(二)

首尔--韩国央行将公布4月政策会议记录(0700)。

布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会会议(1200)。

4月30日(三)

暂无重要经济事件。

5月1日(四)

暂无重要经济事件。

5月2日(五)

阿斯塔纳--亚洲开发银行理事会第47届年会(至5月5日)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

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美国重要政经日程

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
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