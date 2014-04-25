《新兴市场重要经济事件预告》--4月25日-5月2日

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月25日(五)
墨西哥城--墨西哥央行发布货币政策声明。
莫斯科--俄罗斯央行召开议息会议(1000)。
4月28日(一)
首尔--韩国央行总裁李柱烈将在韩国金融研究院(Korea Institute of Finance)和韩国经济协会(Korean Economic Association)举行的研讨会上发表讲话。该研讨会将讨论美国缩减刺激举措以及韩国未来货币政策方向等问题(0435)。
耶路撒冷--以色列央行公布利率决定。
4月29日(二)
首尔--韩国央行将公布4月政策会议记录(0700)。
布达佩斯--匈牙利央行举行货币委员会会议(1200)。
4月30日(三)
暂无重要经济事件。
5月1日(四)
暂无重要经济事件。
5月2日(五)
阿斯塔纳--亚洲开发银行理事会第47届年会(至5月5日)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1