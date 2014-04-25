台湾热股：F-再生股价跌停，因作空机构格劳克斯指财报不实

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/01/2017 13周和26周期国库券 04/27/2017 05/04/2017 05/02/2017 四周期国库券 05/01/2017 05/04/2017 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017
路透台北4月25日 - 台湾EVA(醋酸乙烯共聚物)发泡材料厂商F-再生 周五股价开盘重挫近7%打入跌停，因美国作空机构格劳克斯研究（Glaucus Research Group ）昨日发布报告指公司财报不实。
本地时间9:14，F-再生股价仍锁住跌停，委卖未成交张数逾2万张。并牵动盘面F类股(外国来台第一上市股票)全面下挫。
格劳克斯在报告中指出，F-再生的实际收入较披露的财务数字少90%，而且有严重的债务问题，将目标价订为零。F-再生也发布重大讯息针对报告质疑之处予以澄清，惟无助于股价表现。
全名为“亚洲塑胶再生资源”的F-再生，依据公司网站介绍，致力于EVA、PE废塑边角料循环回收再利用于EVA发泡材料的研发、制造及销售业务，系资源回收、节能减碳的环保发展倡导者和先行者。集团拥有大陆地区最为优势的原料供应及回收、加工生产能力，年处理废塑边料可达50,000多公吨，系大陆地区最大的“EVA循环回收再利用产业化基地”。
格劳克斯研究曾在去年对中国儿童个人护理产品品牌--青蛙王子 发布报告称，从市场调查数据、缴税记录等资讯判断，青蛙王子实际销售数字应比公告数据减少25%，并给予＂强烈卖出＂评级，导致股价重挫。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。