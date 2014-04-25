台湾热股：F-再生股价跌停，因作空机构格劳克斯指财报不实

路透台北4月25日 - 台湾EVA(醋酸乙烯共聚物)发泡材料厂商F-再生 周五股价开盘重挫近7%打入跌停，因美国作空机构格劳克斯研究（Glaucus Research Group ）昨日发布报告指公司财报不实。

本地时间9:14，F-再生股价仍锁住跌停，委卖未成交张数逾2万张。并牵动盘面F类股(外国来台第一上市股票)全面下挫。

格劳克斯在报告中指出，F-再生的实际收入较披露的财务数字少90%，而且有严重的债务问题，将目标价订为零。F-再生也发布重大讯息针对报告质疑之处予以澄清，惟无助于股价表现。

全名为“亚洲塑胶再生资源”的F-再生，依据公司网站介绍，致力于EVA、PE废塑边角料循环回收再利用于EVA发泡材料的研发、制造及销售业务，系资源回收、节能减碳的环保发展倡导者和先行者。集团拥有大陆地区最为优势的原料供应及回收、加工生产能力，年处理废塑边料可达50,000多公吨，系大陆地区最大的“EVA循环回收再利用产业化基地”。