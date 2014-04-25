台湾经贸：经济部松口与马来西亚、越南等洽谈自由贸易协定--报载

路透台北4月25日 - 在反服贸事件过后，各方关注台湾对外双边/多边经贸谈判进度。台湾经济部次长卓士昭在立法院表示，目前经济部至少与马来西亚、越南、智利、秘鲁、汶莱、澳洲等六国洽谈自由贸易协定(FTA)。

经济日报周五报导指出，经济部次长卓士昭在接受立委询答时，意外地揭露台湾与各国洽签经贸协议对象，并表示可能遭遇的障碍。由于卓士昭身为经贸谈判代表办公室总谈判代表，对相关进展总是〞三缄其口〞，昨次首度意外松口，备受关注。

经济日报引述民进党立委邱志伟询问，除去美国、日本、新加坡与纽西兰，台湾与跨太平洋伙伴协定（TPP） 哪些成员国在接触?哪些国家谈判时比较容易?哪些国家比较困难?卓士昭称，〞这些国家（指TPP成员）都有在接触，只要能解决双边关切的经贸问题，应该都是可以处理的。〞

卓士昭在答询时表示，与马来西亚谈判过程中，对方最关切关税问题；越南的原产地问题比较严重；智利、秘鲁则关切水果销售到台湾的关税；汶莱问题较少，但我方关切石油和天然气采购问题；澳洲则关切农业议题。

据悉，关于越南原产地认定问题，起因台湾方面质疑认定标准，担心原产自中国大陆产品混充成越南制品销来台湾。

外交部次长石定昨天在报告中称，由于台湾是亚太经合会（APEC）成员国，已具备加入TPP资格。至于具体加入程序，可能需待到TPP第一轮谈判结束后，加入条款公开后才较明朗。

经济部对外统一口径皆称，服贸延宕不会〞直接影响〞台湾加入TPP，但碍于TPP成员国与大陆经贸关系，可能会有〞间接影响〞。