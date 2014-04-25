台湾经贸：经济部松口与马来西亚、越南等洽谈自由贸易协定--报载

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透台北4月25日 - 在反服贸事件过后，各方关注台湾对外双边/多边经贸谈判进度。台湾经济部次长卓士昭在立法院表示，目前经济部至少与马来西亚、越南、智利、秘鲁、汶莱、澳洲等六国洽谈自由贸易协定(FTA)。
经济日报周五报导指出，经济部次长卓士昭在接受立委询答时，意外地揭露台湾与各国洽签经贸协议对象，并表示可能遭遇的障碍。由于卓士昭身为经贸谈判代表办公室总谈判代表，对相关进展总是〞三缄其口〞，昨次首度意外松口，备受关注。
经济日报引述民进党立委邱志伟询问，除去美国、日本、新加坡与纽西兰，台湾与跨太平洋伙伴协定（TPP） 哪些成员国在接触?哪些国家谈判时比较容易?哪些国家比较困难?卓士昭称，〞这些国家（指TPP成员）都有在接触，只要能解决双边关切的经贸问题，应该都是可以处理的。〞
卓士昭在答询时表示，与马来西亚谈判过程中，对方最关切关税问题；越南的原产地问题比较严重；智利、秘鲁则关切水果销售到台湾的关税；汶莱问题较少，但我方关切石油和天然气采购问题；澳洲则关切农业议题。
据悉，关于越南原产地认定问题，起因台湾方面质疑认定标准，担心原产自中国大陆产品混充成越南制品销来台湾。
外交部次长石定昨天在报告中称，由于台湾是亚太经合会（APEC）成员国，已具备加入TPP资格。至于具体加入程序，可能需待到TPP第一轮谈判结束后，加入条款公开后才较明朗。
经济部对外统一口径皆称，服贸延宕不会〞直接影响〞台湾加入TPP，但碍于TPP成员国与大陆经贸关系，可能会有〞间接影响〞。
经济部对台湾洽签经贸谈判进展的口风很紧，引发朝野立委大为不满，并质疑对外洽签自由贸易协定（FTA）是继服贸后另一大〞黑箱〞。经济部为平息怒火，有意对立委〞解密〞，预计5月中旬以〞秘密会议〞形式报告有关进展。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1