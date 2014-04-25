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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 09:02 BJT

全球金市：现货金守在两个半月低位附近，关注股市走势

乌克兰军队周四在接近乌东部分离主义者军事据点时打死至多五名亲俄非法武装人员。同时，俄罗斯在国境线附近举行军事演习，加深了对俄军入侵的忧虑。

国际货币基金组织(IMF)周四公布的数据显示，土耳其3月削减黄金储备14.3吨至483吨；俄罗斯上月亦小幅减少黄金储备。

Newmont Mining Corp 周四公布第一季获利大幅减少，因铜和黄金价格下跌。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/戴素萍 审校 孙茉莉/王兴亚)
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