中国经济：首都经济圈发展规划已上报国家部委，最快上半年出台--报载

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透北京4月25日 - 中国证券报周五报导称，首都经济圈发展规划最快上半年出台。并引述业内人士透露，北京、天津和河北三地制定的规划已上报国家有关部委，最终规划将充分考虑三地意见。
专家建议，应构建强有力的京津冀协同发展领导体制，协同发展要把存量布局调整优化与增量建设引导结合起来，尊重市场主体的意愿，不能靠行政命令。
报导并引述一位接近规划编制的人士透露，市场传言的“北京副中心”更准确的说法是卫星城，而且不止一个。从北京的角度来说，推进京津冀协同发展的动力在于大城市病的出现，部分非核心功能可以适当往外疏解。有关部门正在对北京部分功能往外疏解的选址进行调研。
北京市社会科学院副院长赵弘则表示，要突出重点，在京津冀区域内加快建设4-5个新一代卫星城。卫星城的规模不能太大，应有比较完善的公共服务和产业支撑。
其并指出，卫星城距主城的距离应在30-70公里之间，不能太近也不能太远。卫星城与主城之间建立大容量、一站式的市郊铁路并与地铁快捷联系，形成快速交通体系。(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1