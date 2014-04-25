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亚洲 | 2014年 4月 25日 星期五 09:17 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息4月25日

* 明报：

--新鸿基地产 发行的新地红利认股证(下简称红轮) 昨日首日上市，曾经高见8港元，收市时回落至5.75港元，成交量多达532万股，相当于是次发行红轮有2.36%转手。

* 星岛日报：

--德祥系四家公司进行重大交易，德祥地产 以估计代价8.4亿港元收购珀丽酒店 旗下京港两间酒店权益，而德祥企业 则将所持29.76%珀丽酒店股权悉数售予锦兴集团 。

--丰德丽 和旗下丽丰 公布，计划在横琴创意文化城项目内的V-Zone打造首个MLG游戏竞技场，V-Zone资本投入不少于30亿元人民币。

* 苹果日报：

--政府拟将屯门11幅土地改划为住宅，提供8,000个私人住宅单位的计划正面临地区阻力，随时影响未来每年2万个的供应目标。

* 东方日报：

--波斯登 发言人表示，现阶段发展海外市场仍以建立品牌知名度为首要目标，在英国当地正研究人员调整，但否认裁员。

* 文汇报：

--ASM太平洋 行政总裁李伟光表示，内地工资成本愈来愈高，令生产成更高于东南亚，集团计划放慢内地投地，转移到其他东南亚国家补充人力资源。

* 大公报：

--美盛公布2014年环球投资调查，港人的首要投资目的是让财富增，其次为退休生活筹备资金，48%受访港人认为股票是最佳投资工具，56%人士表示有意增持股票比重。(完)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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