《香港报摘》--其他报纸重要消息4月25日

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
* 明报：
--新鸿基地产 发行的新地红利认股证(下简称红轮) 昨日首日上市，曾经高见8港元，收市时回落至5.75港元，成交量多达532万股，相当于是次发行红轮有2.36%转手。
* 星岛日报：
--德祥系四家公司进行重大交易，德祥地产 以估计代价8.4亿港元收购珀丽酒店 旗下京港两间酒店权益，而德祥企业 则将所持29.76%珀丽酒店股权悉数售予锦兴集团 。
--丰德丽 和旗下丽丰 公布，计划在横琴创意文化城项目内的V-Zone打造首个MLG游戏竞技场，V-Zone资本投入不少于30亿元人民币。
* 苹果日报：
--政府拟将屯门11幅土地改划为住宅，提供8,000个私人住宅单位的计划正面临地区阻力，随时影响未来每年2万个的供应目标。
* 东方日报：
--波斯登 发言人表示，现阶段发展海外市场仍以建立品牌知名度为首要目标，在英国当地正研究人员调整，但否认裁员。
* 文汇报：
--ASM太平洋 行政总裁李伟光表示，内地工资成本愈来愈高，令生产成更高于东南亚，集团计划放慢内地投地，转移到其他东南亚国家补充人力资源。
* 大公报：
--美盛公布2014年环球投资调查，港人的首要投资目的是让财富增，其次为退休生活筹备资金，48%受访港人认为股票是最佳投资工具，56%人士表示有意增持股票比重。(完)
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路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1