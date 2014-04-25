美日联合声明：美日安保条约涵盖钓鱼岛，双方将继续努力协商贸易协定

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/01/2017 13周和26周期国库券 04/27/2017 05/04/2017 05/02/2017 四周期国库券 05/01/2017 05/04/2017 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017
路透东京4月25日 - 美国与日本周五在联合声明中同意美日安保条约涵盖钓鱼岛(尖阁诸岛)，并称美国和日本将致力于推进一项双边贸易协定。此前双方对此协定的谈判未能有结论。
在美国总统奥巴马结束访日之后不久，此项联合声明即对外公布。美日联合声明中对中国东海防空识别区同表强烈疑虑，但重申美日均有意与中国建立富有成效的关系。
奥巴马以及日本首相安倍已经下令其最高幕僚为达成贸易协议进行最后的努力。但日本经济财政大臣甘利明周五说，尽管最近有所进展，但双方认知仍有落差。(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/01/2017 13周和26周期国库券 04/27/2017 05/04/2017 05/02/2017 四周期国库券 05/01/2017 05/04/2017 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。