国际油市：美国原油期货持于102美元附近，乌克兰危机恶化

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/01/2017 13周和26周期国库券 04/27/2017 05/04/2017 05/02/2017 四周期国库券 05/01/2017 05/04/2017 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017
乌克兰军队周四在接近乌东部分离主义者军事据点时打死至多五名亲俄非法武装人员。同时，俄罗斯在国境线附近举行军事演习，加深了对俄军入侵的忧虑。
美国国务卿克里周四称，留给俄罗斯改变其对乌克兰政策路线的时间所剩无几，暗示美国接近对俄实施进一步的制裁。
全球能源出产国不进行重大投资就能够快速上线的石油产量小幅增加，但仍然远低于去年水准。美国能源资料协会(EIA)表示，3月和4月全球过剩产能平均为每日210万桶。(完)
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(编译 王兴亚；审校 杜明霞/张若琪)
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路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。