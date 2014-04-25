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货币新闻 | 2014年 4月 25日 星期五 09:20 BJT

国际油市：美国原油期货持于102美元附近，乌克兰危机恶化

乌克兰军队周四在接近乌东部分离主义者军事据点时打死至多五名亲俄非法武装人员。同时，俄罗斯在国境线附近举行军事演习，加深了对俄军入侵的忧虑。

美国国务卿克里周四称，留给俄罗斯改变其对乌克兰政策路线的时间所剩无几，暗示美国接近对俄实施进一步的制裁。

全球能源出产国不进行重大投资就能够快速上线的石油产量小幅增加，但仍然远低于去年水准。美国能源资料协会(EIA)表示，3月和4月全球过剩产能平均为每日210万桶。(完)

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(编译 王兴亚；审校 杜明霞/张若琪)
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