港报社评：奥巴马中日两边下注，TPP算盘未能打响--信报4月25日

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
美日两国首脑昨天举行会谈，美国总统奥巴马开口，确认钓鱼岛适用于美日《安保条约》，表面上满足了安倍政府所渴望的外交需求，但同时强调钓鱼岛主权的归属，美国并无立场，更表明并非划设新的「红线」，反映奥巴马政府的亚太再平衡战略，既积极加强美日军事联盟，以应对中美对抗可能升级的潜在风险，做好冲突准备、又寻求与中国合作的「两边下注」之策，到目前都没有改变。 联同奥巴马此行其中一个主要目的看，亦即冀望美日能够就TPP及早达成协议，此番确认美日安保表态，多少带点利益交换的意味。 可惜两国贸易代表在首脑会谈前，依然无法就TPP达成协议，使美日首脑未能在会晤后如期发表共同声明。奥巴马在TPP上空手而回，无疑使今次访亚四国之行的战略收获大打折扣。 在奥巴马出访亚洲四国前，美国参议院外交关系委员会发表了一份报告，检讨亚太再平衡战略，其中提到战略的要旨，在于拓展美国在亚洲的广泛接触，而非遏制中国；要有效再平衡，必须处理好对华政策。 今次奥巴马访日之行，以总统身份表明美日《安保条约》适用于钓鱼岛，使不少日本政客欢呼，视为一次外交胜利。但看深一层，美国同时强调支持中国和平崛起、不支持日本在钓鱼岛问题上向中国采取挑衅性政策；只乐见日本在不直接刺激中国的前提下，加强同美方军事合作，反映美国这条既防范中国、又谋求合作的对华战略，迄今不仅并未改变，也没有一丝一毫淹没在日本政客所称「外交胜利」的欢呼声中。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1