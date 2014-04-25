港报社评：奥巴马撑安倍，机关算尽自添烦--经济日报4月25日

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
美国总统奥巴马指美日安保条约适用于钓岛，一改过往模糊策略，美国应是要警示中国，莫把钓岛成克里米亚翻版，并向日本外交让利换经贸利益。惟奥巴马机关算尽，恐自添烦乱。 奥巴马今次大步向前，除要加强对中国围堵，更应有两盘算。 其一，避免钓岛成克里米亚翻版。奥巴马深忧中国或照办煮碗取钓岛，故他摆出强硬姿态，警示中国莫有样学样，图以硬制战。 其二，以外交利益换经贸红利。奥巴马图换取安倍在跨太平洋伙伴关系（TPP）谈判上向美国「松章」，为美国企业进一步深植亚洲市场扫除障碍，让美国在亚洲获取更大经贸红利。 惟奥巴马今次机关算尽，却恐自添烦乱。因外交上，中国更看清美国口是心非，一边说美国在钓岛问题中立，另一边却力撑日本，无疑变相鼓励安倍挑衅中国，推升中日硬碰风险。故奥巴马不但难以硬制战，反令中日关系更紧绷，美国被拖下水的风险亦势升。 且美俄仍就乌克兰问题角力，中国现采较中立态度，未明显支持俄罗斯。惟美国藉美日安保在钓岛放火，对中国进逼，北京或在乌国问题上和俄罗斯愈走愈近，以反制美国。 而经贸上，奥巴马亦未必能尝甜头。皆因奥巴马向安倍送大礼，反凸显美国在围堵中国，以至经贸问题上皆有求于日本。在日本坚拒就农产品关税问题向美国让步下，除令同期进行的TPP谈判胶着，美日共同声明亦恐签不成，令奥巴马里子面子两不得。 奥巴马今次访亚，本是要宣示美国强势重返亚洲，惟他今次恐示强不成，反为美国在外交与经贸上徒添更多乱子。(A12)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1