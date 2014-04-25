中国经济：杭州将接轨上海自贸区，建设互联网金融产业集聚区--报载

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
路透北京4月25日 - 紧邻中国上海的杭州市政府表示，将制订接轨上海自贸区发展总体方案，支持互联网企业发展第三方支付、小微企业贷款、网络保险、网络理财等互联网金融服务，吸引相关企业来杭集聚发展，加快建设国内领先的互联网金融产业集聚区。
中国证券报周五援引《杭州市人民政府关于杭州接轨中国（上海）自由贸易试验区发展的意见》指出，杭州将启动加快发展跨境贸易电子商务、打造国际电子商务中心、申报“中国（杭州）网上自由贸易试验区”等方面的措施，制订接轨上海自贸区发展总体方案，编制接轨项目清单并落实责任单位。
“结合杭州实际先行先试。重点从政府职能转变、利用外资方式、促进跨境投资、国际电子商务、拓展金融服务、发展服务贸易六个方面的制度创新入手，全革面推进深化改和扩大开放。”意见表示。
意见并提出，成立杭州网上自由贸易试验区建设工作组，开展基础研究和方案制订，积极申报“中国（杭州）网上自由贸易试验区”。全面深化与阿里巴巴集团的战略合作，建立电子商务服务、网络金融服务、智能物流服务、跨境电子商务、云计算和大数据、网络信用体系等多领域多形式合作机制。
意见称，要全面加强与上海自贸区金融机构的资源共享和业务合作，加快推进杭州金融组织、金融产品、金融服务创新，构建与杭州经济转型升级需求相适应的金融服务体系。
在吸引外资方面，意见表示，将探索对外资实行“准入前国民待遇＋负面清单”管理模式，深化以民引外、以企引企招商机制，鼓励外资以参股、并购等方式参与市内企业改组改造和兼并重组，鼓励本土企业海外收购的先进制造项目返程投资。
此前，上海自由贸易区启动跨境人民币支付业务。凡取得互联网支付业务许可的在沪支付机构，均可从事跨境人民币支付业务，央行对此实行事后备案和负面清单管理。 （完） (发稿 李贺; 审校 谢衡/曾祥进)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1