港报社评：南丫海难内部调查摘要报告形同隐瞒--明报4月25日

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
运输及房屋局在海事处成立小组，就南丫海难事故进行内部调查，昨晚公布的调查报告摘要，精简程度使人有丈八金刚摸不着头脑之感。 运房局以警方已经开展刑事调查、律政司顾及可能会妨碍刑事调查及纪律程序为由，认为不适宜公开整份内部调查报告报告，故此另外撰写了摘要报告，向家属和公衆交代事态。就摘要所见，只知道调查了52人，其中17人过去在执行与「南丫四号」职责时失职或行为不当，小组建议对他们采取纪律行动。 这宗海难惨剧是长期以来海事处人谋不臧的结果，但是当局的处理，极有可能出现事态在黑箱暗角了结的局面。因为即使在职7人要面对纪律程序，不过，由于纪律聆讯不公开，他们的身分和做过什么事，仍然不为外间所知。 为了确保若有刑事检控，要使嫌疑人士难脱法律制裁，无可否认需要考虑，但是把调查报告搞成宛如隐瞒事态真相，我们认为过于极端，没有这样的需要。还有一点，设若经过刑事调查之后，根本不构成检控，当局现在的处理，就会引发目的为放生一些人的联想和质疑。 另外，摘要报告披露海事处在管理文化、工作文化和内部沟通等情况，说明这个部门的腐烂程度，使人震惊。这正是导致南丫海难的最深层原因，只是，有关制度缺失的部分，运房局也只是摘要表述，不肯全盘公开，个中有什么考虑，期望立法会议员一并根查清楚。运房局处理此事的信息发布，显然未能兼顾合理平衡，与开放社会背道而驰，应该重新检视，公布更多报告内容，避免萌生政府倒退的质疑。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1