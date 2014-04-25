港报社评：南丫海难内部调查摘要报告形同隐瞒--明报4月25日

运输及房屋局在海事处成立小组，就南丫海难事故进行内部调查，昨晚公布的调查报告摘要，精简程度使人有丈八金刚摸不着头脑之感。 运房局以警方已经开展刑事调查、律政司顾及可能会妨碍刑事调查及纪律程序为由，认为不适宜公开整份内部调查报告报告，故此另外撰写了摘要报告，向家属和公衆交代事态。就摘要所见，只知道调查了52人，其中17人过去在执行与「南丫四号」职责时失职或行为不当，小组建议对他们采取纪律行动。 这宗海难惨剧是长期以来海事处人谋不臧的结果，但是当局的处理，极有可能出现事态在黑箱暗角了结的局面。因为即使在职7人要面对纪律程序，不过，由于纪律聆讯不公开，他们的身分和做过什么事，仍然不为外间所知。 为了确保若有刑事检控，要使嫌疑人士难脱法律制裁，无可否认需要考虑，但是把调查报告搞成宛如隐瞒事态真相，我们认为过于极端，没有这样的需要。还有一点，设若经过刑事调查之后，根本不构成检控，当局现在的处理，就会引发目的为放生一些人的联想和质疑。 另外，摘要报告披露海事处在管理文化、工作文化和内部沟通等情况，说明这个部门的腐烂程度，使人震惊。这正是导致南丫海难的最深层原因，只是，有关制度缺失的部分，运房局也只是摘要表述，不肯全盘公开，个中有什么考虑，期望立法会议员一并根查清楚。运房局处理此事的信息发布，显然未能兼顾合理平衡，与开放社会背道而驰，应该重新检视，公布更多报告内容，避免萌生政府倒退的质疑。(A04)