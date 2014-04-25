《中国报摘》--其他报纸重要消息4月25日

金砖国家：4月28日股汇市收盘纵览
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
**上海证券报**
--自4月21日起，新浪微博联合上海证券报在上证报新浪官方微博开通了资讯产品《上证早知道》的网上抢购及支付通道。这是新浪微博首次为媒体开通闭环交易系统，进行对外媒体电商交易的“第一单”。
**证券时报**
--近期，城商行频频延长、调整上市决议有效期，并启动增资扩股。有业内人士直指，城商行上市之路一波三折的背后，是股东人数制度性限制、估值低、不良率上升、同质化竞争激烈等因素的叠加作用。
--接近北京市国资委决策层人士透露，北京国资改革路径日渐明晰，关于北京市国资改革的意见已完成起草工作，目前正在根据有关意见进行修改，预计六月份就将出台。
**21世纪经济报道**
--中国移动 5.16亿美元完胜巴基斯坦移动牌照拍卖，成为唯一可同时运营巴基斯坦3G、4G移动网络的运营商。
**每日经济新闻**
--全国“扫黄打非”工作小组通报查处新浪网在其读书频道和视频节目中传播淫秽色情信息，并决定拟吊销其《互联网出版许可证》和《信息网络传播视听节目许可证》，依法停止其从事互联网出版和网络传播视听节目的业务，并处以5至10倍于违法金额的罚款。
**东方早报**
--上海自贸试验区管委会副主任朱民表示，新版的负面清单长度将会大幅缩短，目前正在逐条审核，缩减幅度20%肯定不止。
**金融时报**
--以资产计中国第五大银行--中国交通银行 行长彭纯表示，当前不少银行资产负债结构不尽合理，包括负债结构存在存款占总计息负债的比例低等等问题。
--中国人民银行调查统计司司长盛松成表示，与广义货币和新增人民币贷款相比，社会融资规模与主要经济指标的相互关系更紧密，并存在明显的先行关系。社会融资规模已经成为新形势下，中国金融宏观调控的主要监测分析指标。
**人民日报**
--国家信息中心首席经济师、研究员范剑平表示，从一季度经济表现来看，中国经济仍然在合理区间运行，不过下行压力依然很大。他同时表示，面对下行压力，要把稳增长与促改革、调结构、惠民生紧密结合起来，进行宏观调控。。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周 美元净多仓与前一周基本持平。 截至4月25日当周，美元净多仓总计152.9亿美元，略低于前一周的153.4亿美元。 过去一周美元未受拉抬，因美国总统特朗普的税改计划让投资者失望，令人担心实施情 况。过去两周美元指数跌1.5%，今年以来多数时候走势落后。 美元下周料将为焦点，因有一系列经济数据及事件即将出炉，包括美国联邦公开市场委 员会(FOMC)政策会议和周五的美国非农就业报告。 随着投资者进入忙碌的一周，分析师称美元走势仍然不稳。 “尽管周五上涨，但美国数据不佳，”BK Asset Management外汇策略常务董事Kathy L ien称。 “目前美国经济表现和市场对美联储收紧政策的预期不匹配。” 加元净空仓升至42,642口，为2016年2月初以来最高，因美国着手重新协商美加墨之间 的北美自由贸易协定(NAFTA)。 墨西哥披索净多仓升至1