《独家新闻》苹果和谷歌等公司同意支付逾3亿美元和解合谋打压薪资诉讼

路透旧金山4月24日 - 知情消息人士表示，包括苹果和谷歌在内的四家大型科技公司，已同意支付总计3.24亿美元，和解一项诉讼。该诉讼指控这些公司共谋压低矽谷的薪资水准，而庭审原订在数周后展开。

科技业员工在2011年对苹果 、谷歌 、英特尔 和Adobe Systems Inc 提出一项集体诉讼，指控这些公司和议不雇用彼此的员工，以避免薪资之争。这些员工计划在诉讼中要求30亿美元的赔偿。而根据反垄断法，赔偿金额可增至90亿美元。

这项诉讼备受关注，因赔偿金可能非常高昂，且可藉此一窥矽谷菁英的世界。诉讼的依据主要是苹果已故创办人贾布斯、谷歌前执行长施密特以及部分矽谷对手公司高管的电子邮件通讯，邮件中，这些高管在思考避免延揽彼此最有价值工程师的计划。

这些企业已坦承，确实有不聘雇的协议，但反驳了共谋压低薪资的指控。此外，他们也声称，员工不应被允许进行集体诉讼。

庭审原订在5月底展开，集体诉讼员工数约6.4万。

苹果、谷歌和英特尔公司发言人拒绝置评。Adobe公司代表称，该公司不承认有任何不法行为，但和解“是为了避免诉讼带来的不确定性、成本和纷扰。”原告一名律师--Lieff Cabraser Heimann & Bernstein的Kelly Dermody在声明中称，这项和解是“非常好的解决方案”。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)